ثروة طائلة..تعرف على ما يمتلكه رياض محرز وطريقة استثمار أمواله

المصدر: وكالات

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يدخل الدولي الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي، قائمة أعلى اللاعبين دخلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

ويتقاضى رياض محرز حاليا مع مانشستر سيتي أجرا سنويا يقدر بـ9.5 مليون يورو، وتقدر ثروة الدولي الجزائري وفقا لبعض المواقع المختصة في الجوانب الاقتصادية، بنحو 100 مليون يورو، جمعها خلال لعبه في الدوريات الأوروبية الكبرى، لأكثر من عقد من الزمن.

وعلى غرار معظم نجوم كرة القدم العالمية، قام محرز باستثمار أمواله في بعض المشاريع الاقتصادية بجانب شراء السيارات الفاخرة وأيضا القيام ببعض الأعمال الخيرية.

وقام نجم المنتخب الجزائري باقتناء عدة عقارات في فرنسا وإنجلترا والجزائر، وفقا لما كشفت عنه عدة مصادر وتقارير في الفترة الماضية.

ويمثل شراء العقارات استثمارا ناجحا للغاية في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار بسبب أزمة التضخم التي ضربت العالم بأسره منذ تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد-19".

ويملك رياض محرز عددا كبيرا من السيارات الفاخرة على غرار "بنتلي بنتايجا" التي يبلغ سعرها 250 ألف يورو، و"بي إم دبليو i8" التي يبلغ سعرها 140 ألف يورو، وغيرها.

يذكر أن رياض محرز (32 عاما) أصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، تتويجا بلقب بطل "البريميرليغ"، الأول كان مع ليستر سيتي عام 2016، ومن ثم حصد اللقب 4 مرات مع مانشستر سيتي أعوام (2019، 2021، 2022، 2023).

كما بات الدولي الجزائري اللاعب الإفريقي الوحيد الذي يحقق لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات في مسيرته، متفوقا على الإيفواري ديدييه دروغبا أسطورة تشيلسي، الذي نال اللقب في 4 مرات مختلفة، ومواطنه يايا توريه الذي فاز به في 3 مناسبات سابقة.

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