رغم تخطيه 39 عامًا.. إنييستا: لا أفكر في الاعتزال

المصدر: البيان

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أعلن الأسطورة أندريس إنييستا رحيله عن فيسيل كوبي الياباني في يوليو المقبل، ليختتم مسيرة 5 سنوات في النادي.

وكان تاكايوكي يوشيدا المدير الفني لفيسيل كوبي، ركن إنييستا على دكة البدلاء، حيث لم يزج به سوى في 3 مباريات الموسم الحالي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن ابن الـ 39 عامًا نفى تفكيره في اعتزال كرة القدم.

وشدد إنييستا في تصريحاتٍ ترجمتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "أرغب في مواصلة اللعب، أشعر بأنني قادرٌ على مواصلة اللعب".

واستدرك صاحب القميص رقم 8: "مع إغلاق هذا الفصل، سنرى ما هو الممكن، أرغب في إنهاء مسيرتي باللعب فوق المستطيل الأخضر، وهذا ما آمل في فعله".

وسُئل صاحب الـ 131 مباراةً دوليةً بشعار المنتخب الإسباني عن وجهته المحتملة المقبلة، فأجاب: "لأكون صادقاً معكم، أنا لا أعلم".

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