رسالة مؤثرة لمحمد صلاح في وداع رباعي ليفربول

المصدر: وكالات

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ودع النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي زملائه الأربعة روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وأوكسلاد تشامبرلين ونابي كيتا الراحلين عن "الريدز" مع نهاية الموسم الحالي برسالة مؤثرة عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي..

ونشر محمد صلاح صور تجمعه مع كل لاعب من الأربعة المغادرين، معلقاً عليها: "أحد أفضل الأشياء في كرة القدم هو أننا نلتقي ونتشارك اللحظات مع أشخاص رائعين، بوبي، ميلي، أوكس، ونابي، سنفتقدهم وآمل أن تلتقي طرقنا مرة أخرى".

ويحتل ليفربول هذا الموسم المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، مع بقاء جولة واحدة على نهاية المنافسة، إذ سيلاقي فيها ساوثهامبتون الأحد المقبل.

وخسر الفريق فرصته في التواجد في دوري أبطال أوروبا للموسم القادم حيث يحتاج إلى معجزة تتمثل في خسارة مانشستر يونايتد مباراتيه المتبقيتين وفوز ليفربول في المباراة الأخيرة ليلتحق بركب المتأهلين.

يذكر أن صلاح سجل 19 هدفا مع ليفربول في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي البريميرليغ.

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