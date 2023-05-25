مدرب ريال مدريد يكشف عن أولى صفقات "الملكي" للموسم الجديد

المصدر: وكالات

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كشف الإيطالي أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني عن أولى صفقات "الملكي " في الانتقالات الصيفية التي ستعزز خط الدفاع.

وقال أنشيلوتي عقب الفوز على رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، أمس الأربعاء، 2-1:"فران جارسيا ظهير أيسر لديه طاقة كبيرة. سريع جدا بالكرة ويهاجم بشكل جيد جدا. هو لاعب مناسب جدا لريال مدريد، والموسم المقبل سيكون معنا".

وتدرج فران البالغ 23 عاما، في أكاديمية ريال مدريد طوال 6 سنوات، حتى رحل عن الفريق في 2021 للانضمام لرايو فاييكانو.

ويأتي إعلان كارلو ليؤكد التقارير السابقة التي ربطت اسم جارسيا بناديه السابق خاصة مع امتلاك ريال مدريد لـ 50% من الحقوق التعاقدية للاعب، وفقاً لروسيا اليوم.

وخطف اللاعب الشاب أنظار تشافي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الذي رغب في ضمه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقد يكون انضمام جارسيا لريال مدريد مؤشرا على قرب رحيل فيرلاند ميندي الظهير الأيسر بالنادي الإسباني.

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