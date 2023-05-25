بعد طلب رحيله.. مانشستر يونايتد يجهز لخطف كوندي من برشلونة

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد يستعد للتقدم بعرضٍ إلى جول كوندي نجم برشلونة، للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

وأبلى كوندي البلاء الحسن في الموسم الجاري، حيث أصبح أحد اللاعبين الأساسيين تحت قيادة تشافي هيرنانديز مدرب البرسا.

ولكن ابن الـ 24 عامًا غير راضٍ في برشلونة، وذلك لأن هيرنانديز فرض عليه شغل مركز الظهير الأيمن عوضاً عن مركز قلب الدفاع مكانه الأساسي، ويفضّله على المستوى الشخصي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، جدد مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع جول كوندي في الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل حالة عدم الرضا التي يعيشها اللاعب الفرنسي.

وفاجئ كوندي ناديه برشلونة بطلب الرحيل في الصيف المقبل، رغم أن برشلونة لم يضعه ضمن قائمة المرشحين للبيع.

ورفض كوندي عرضاً سابقاً من مانشستر يونايتد حينما كان يلعب لإشبيلية، واختار حينها اللحاق ببرشلونة.

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