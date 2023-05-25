جماهير إشبيلية تخطط لمقاطعة المدرجات بسبب فينيسيوس

المصدر: البيان

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اعترضت جماهير إشبيلية على قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بخصوص إلغاء قرار طرد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، في مباراة الجولة 35 من الدوري الإسباني، التي جمعت الريال بفالنسيا.

وبحسب موقع "مدريد يونيفرسال" فإن جماهير إشبيلية غير راضية عن قرار الاتحاد الإسباني، بإلغاء الطرد لفينيسيوس والسماح له باللعب.

وأكد الموقع أن جماهير إشبيلية تخطط لمقاطعة مدرجات ملعب رامون سانشيز بيزخوان، احتجاجًا على القرار.

ويعد فينيسيوس جونيور مؤهلاً للمشاركة في مباراة الجولة 37، التي من المنتظر أن تشهد حلول فريقه ضيفاً على إشبيلية.

ومن المحتمل ألا يحضر بعض المشجعين إلى المباراة ضد ريال مدريد على الإطلاق، أو يدخلوا الاستاد في وقتٍ متأخرٍ للتعبير عن استيائهم من القرار.

وكان باستطاعة فينيسيوس المشاركة أمام رايو فايكانو في المواجهة الماضية بعد إلغاء البطاقة الحمراء، إلا أنه تواجد في المدرجات، بسبب معاناته من آلام في الركبة.

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