بعد أسبوع.. دورتموند يعلن موعد وصول عرض الريال لشراء بيلينغهام ‬‎

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند سيباستيان كيل، حقيقة اتفاق مع ريال مدريد على ضم جود بيلينغهام نجم الفريق الألماني.

وارتبط اسم جود بيلينغهام بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، حيث أكدت تقارير عالمية أن الميرنغي توصل لاتفاق مع اللاعب الإنجليزي للتعاقد معه في الصيف، ويتبقى فقط الاجتماع مع إدارة دورتموند لإتمام الصفقة.

وقال سيباستيان كيل في تصريحات نشرها الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس": "فيما يتعلق بالعروض لم نحصل على أي شيء بعد".

وتابع: "ريال مدريد يخطط لتقديم عرض رسمي لضم بيلينغهام بعد هذا الأسبوع، احترامًا لبوروسيا دورتموند الذي ينافس على لقب الدوري الألماني".

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن قيمة انتقال بيلينغهام إلى ريال مدريد ستصل إلى 100 مليون يورو.

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