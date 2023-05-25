ريمونتادا إسبانيول تحرم أتلتيكو من العودة لوصافة الدوري الإسباني

المصدر: د ب ا

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فرط أتلتيكو مدريد في فوز كان في متناوله، وأضاع فرصة استرداد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 3 / 3 مع مضيفه إسبانيول في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ36 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز خيتافي 1 / صفر على مضيفه ريال بيتيس.

وبقي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة خلف جاره ريال مدريد، في حين بقي إسبانيول في المركز التاسع عشر قبل الأخير، برصيد 35 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف مراكز الأمان، وذلك قبل خوض مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة هذا الموسم.

وبادر ساؤول نيغويز بالتسجيل لمصلحة أتلتيكو في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله النجم الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وأضاف البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الثالث لأتلتيكو في الدقيقة 46، غير أن سيزار مونتيس قلص الفارق بتسجيله الهدف الأول لمصلحة إسبانيول في الدقيقة 64.

وتواصلت الإثارة في اللقاء، بعدما أحرز خوسيلو الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، ثم سجل فينيسيوس سوزا هدف التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 79.

وعلى ملعب بينتو فيامارين، أنعش خيتافي آماله في البقاء بالمسابقة وودع مراكز الهبوط في البطولة، بعدما انتزع انتصارا ثمينا 1 / صفر من ملعب مضيفه ريال بيتيس.

ويدين خيتافي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه الباراغواياني عمر ألديريتي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68، قبل أن تتضاعف معاناة بيتيس في اللقاء، بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الأرجنتيني جيرمان بيزيلا في الدقيقة 78.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد خيتافي إلى 38 نقطة، ليتقدم للمركز السادس عشر، في حين توقف رصيد بيتيس، الذي حقق انتصارين فقط في لقاءاته السبعة الأخيرة بالمسابقة، عند 56 نقطة في المركز السادس.

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