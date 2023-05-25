إنتر ميلان يفوز على فيورنتينا ويتوج بطلاً لكأس إيطاليا

المصدر: وام

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توج انتر ميلان بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه 2-1 على فيورنتينا في المباراة النهائية للبطولة على الاستاد الأولمبي في العاصمة روما.

وأحرز انتر ميلان اللقب للموسم الثاني على التوالي، وللمرة التاسعة في التاريخ ليعادل رصيد روما ويقتسم معه المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق فوز بلقب كأس إيطاليا، ولا يتفوق عليهما سوى يوفنتوس برصيد 14 لقبا.

وبادر فيورنتينا بهز الشباك بهدف مبكر للغاية سجله نيكولاس غونزاليس في الدقيقة الثالثة، ورد انتر ميلان بثنائية للمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 29 و37.

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