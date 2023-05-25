منتخب نيجيريا يهزم إيطاليا في مونديال الشباب بالأرجنتين

المصدر: د ب ا

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تغلب المنتخب النيجيري على نظيره الإيطالي 2 / صفر، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس العالم للشباب المقامة حاليا في الأرجنتين.

وتقدم المنتخب النيجيري عن طريق سليم لاوال في الدقيقة 61، قبل أن يضيف جودي صنداي الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الإيطالي صاحب المركز الثاني، والذي استهل مشواره بالفوز على البرازيل 3 /2 في الجولة الأولى، فيما فاز المنتخب النيجيري على الدومينيكان 2 /1 في الجولة ذاتها.

ويلتقي المنتخب البرازيلي مع الدومينيكان ضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة الرابعة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة الثالثة، تعادل المنتخب السنغالي مع نظيره الإسرائيلي 1 /1.

وتقدم منتخب إسرائيل في الدقيقة 58 بهدف سجله بابكار نداياي لاعب السنغال بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الدقيقة، 80أدرك المنتخب السنغالي التعادل بهدف سجله بابا كولي ديوب.

وحصد المنتخبان النقطة الأولى في مشوارهما بالبطولة، حيث كان المنتخب السنغالي قد خسر صفر /1 أمام نظيره الياباني في الجولة الأولى، فيما تلقى المنتخب الإسرائيلي الخسارة أمام نظيره الكولومبي 1 /2 في الجولة ذاتها.

وتستأنف منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة، بمواجهة تجمع اليابان وكولومبيا.

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