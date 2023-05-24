في ليلة دعم فينيسيوس.. الريال يعبر فاييكانو بثنائية

المصدر: وكالات

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استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وتقدم للوصافة (مؤقتا) من جديد، عقب فوزه المثير 2 / 1 على ضيفه رايو فايكانو في المرحلة الـ36 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز فياريال على ضيفه قادش 2 / صفر، فيما تعادل إلتشي مع ضيفه أشبيلية 1 / 1.

وارتفع رصيد الريال، الذي خسر أمام فالنسيا في المرحلة الماضية، إلى 74 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة خلف برشلونة (المتصدر)، الذي توج باللقب هذا الموسم.

في المقابل، توقف رصيد رايو فاييكانو، الذي تكبد خسارته الثالثة على التوالي، عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب (سانتياجو برنابيو) في العاصمة مدريد، بادر ريال مدريد بالتسجيل عن طريق نجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل راؤول دي توماس لمصلحة فاييكانو في الدقيقة 84.

ولم يهنأ فاييكانو بتعادله كثيرا، بعدما منح البرازيلي رودريجو النقاط الثلاث لمصلحة الريال، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 89.

وقبل انطلاق المباراة، قام لاعبو ريال مدريد بدعم زميلهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد حادث الهجوم العنصري الذي تعرض له من جانب بعض جماهير بلنسية.

وارتدى لاعبو الريال قميص فينيسيوس خلال دخولهم أرض الملعب قبل اللقاء.

كما حظى فينيسيوس بمؤازرة جماهير الريال، التي رفعت لافتة كتب عليها "فينيسيوس نحن جميعا معك.. هذا يكفي".

وتواجد فينيسيوس في المدرجات، ورد التحية للجماهير، وجلس لمتابعة المباراة وتشجيع زملائه.

وكانت جماهير فالنسيا قد وصفت البرازيلي بالقرد، مما أشعل غضبه وأصدر عدة بيانات، مما دفع الشرطة المحلية الإسبانية للتحرك والقبض على المتهمين.

وقررت لجنة المنافسة غلق جزء من ملعب "ميستايا" في 5 مباريات، وفرض غرامة مالية على نادي بلنسية.

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