جوردي ألبا يرحل عن برشلونة بنهاية الموسم

المصدر: وكالات

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أعلن نادي برشلونة المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء رحيل المدافع جوردي ألبا عن الفريق بنهاية الموسم بعد 11 عاما قضاها في صفوف النادي الكتالوني.

وخاض لاعب إسبانيا الدوري البالغ عمره 34 عاما أكثر من 450 مباراة لصالح برشلونة وفاز معه بدوري الأبطال في 2015 والدوري الإسباني ست مرات وكأس ملك إسبانيا خمس مرات وكأس السوبر الإسبانية أربع مرات وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

ترقى ألبا في أكاديمية برشلونة للناشئين لكنه رحل عن الفريق إلى بلنسية حيث خطف الأنظار قبل أن يعود لبرشلونة في 2012.

وقال برشلونة في بيان "يغادر جوردي ألبا، الذي احتكر الجانب الأيسر من الملعب على مدار أكثر من عقد في برشلونة، كقائد ثالث للفريق الأول، مسدلا الستار على مسيرة مبهرة".

وأضاف "يود برشلونة أن يعبر علانية عن امتنانه لاحترافية ألبا والتزامه وتفانيه وعلاقته الإيجابية والودية مع كل أفراد عائلة برشلونة".

وتابع "لكن للأسف، يبدو أن كل الأمور الجيدة تنتهي وسيسدل الستار على حقبة جوردي ألبا في الفريق في غضون أسابيع قليلة. نتمنى له التوفيق في خططه المستقبلية أيا ما كانت".

وشارك ألبا في 23 مباراة بالدوري هذا الموسم ليساعد برشلونة في حسم لقب الدوري للمرة 27 هذا الشهر، لكن غالبية مشاركاته كانت كبديل إذ يعتمد المدرب تشابي هرنانديز على أليخاندرو بالدي البالغ عمره 19 عاما.

وألبا ثالث لاعب ينهي مسيرته الطويلة مع النادي هذا الموسم بعد سيرجيو بوسكيتس الذي يستعد لحزم حقائبه وجيرار بيكيه الذي أعلن اعتزاله في نوفمبر الماضي.

وألبا هو قائد منتخب إسبانيا وشارك في 91 مباراة دولية وكان جزءا من التشكيلة التي فازت ببطولة أوروبا 2012.

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