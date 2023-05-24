الجبهة اليمنى سبب مطالبة كوندي بالرحيل عن برشلونة

المصدر: البيان

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دفعت خيارات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، نجمه جول كوندي إلى طلب الرحيل عن صفوف البرسا.

وحينما وفد كوندي إلى النادي الكتالوني مطلع موسم 2022-2023 الجاري قادماً من إشبيلية، كان يشغل بشكلٍ أساسيٍ مركز قلب الدفاع.

وفي برشلونة لم يشارك كوندي سوى 9 مراتٍ في مسابقة الدوري الإسباني كقلب دفاعٍ، بينما فرضت عليه احتياجات البرسا المشاركة كظهيرٍ أيمن 18 مرة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن كوندي غير سعيدٍ باللعب كظهيرٍ أيمن، ولا يحبّذ هذا المركز.

وأكدت الصحيفة بأن قرار كوندي مثّل مفاجأةً لإدارة برشلونة، خاصة إنها لا تضعه ضمن اللاعبين المرشحين للبيع.

وشددت الصحيفة، على أن برشلونة يرفض بيع كوندي، ولن يدرس الفكرة إلا لو تحصّل على العرض المناسب من الناحية المادية.

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