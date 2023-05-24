العنصرية ضد فينيسيوس.. إغلاق جزئي لمستايا وغرامة على فالنسيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، توقيع عقوبة على نادي فالنسيا على خلفية الإساءات العنصرية التي تعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، خلال مواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني.

وجاءت الغرامة بسبب إلقاء جماهير فالنسيا لمقذوفات على أرض الملعب، كما اعتدوا لفظياً على نجم ريال مدريد، وقامت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني بفرض عقوبات على نادي فالنسيا، بعد الإساءات العنصرية التي صدرت من جماهيره تجاه فينيسيوس قبل انطلاق المباراة وعند الدقيقة 70.

وجاء القرار بإغلاق جزئي لمدرج ماريو كيمبس في ملعب ميستايا لمدة 5 مباريات، بعدما قامت اللجنة بإلغاء البطاقة الحمراء على فينيسيوس لكونه لم يكن طرداً مستحقاً.

وقال الاتحاد الإسباني في بيانه: "لقد عاقبت لجنة المسابقات بالإغلاق الجزئي لملعب ميستايا 5 مباريات، وبشكل أكثر تحديداً في المدرج الجنوبي ماريو كيمبس، في أعقاب الأحداث التي جرت خلال مباراة بطولة الدوري بين الفريق المضيف وريال مدريد".

وأضافت: "كما عبر الحكم في تقريره كانت هناك صيحات عنصرية على فينيسيوس خلال المباراة المذكورة، مما أدى إلى تعطيل المسار الطبيعي للمواجهة واعتبار المخالفات خطيرة للغاية، بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو على النادي".

وأنهى الاتحاد الإسباني بيانه، قائلًا: "لقد منحت اللجنة نادي فالنسيا مهلة 10 أيام لتقديم استئناف".

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