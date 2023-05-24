رغم اعتباره قدوته.. نيمار يهدد سانشو في مانشستر يونايتد

المصدر: البيان

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ربما تتضارب المشاعر لدى جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد، حيال تفاوض ناديه مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وليس سراً بأن سانشو يكن الاحترام والمحبة الكبيرين لنيمار، الأمر الذي عبّر عنه الدولي الإنجليزي في أكثر من مناسبةٍ.

وتستذكر الجماهير الكروية تغريدةً لسانشو عبر تطبيق "تويتر"، منذ أن كان ناشئاً واعداً في عمر الـ 16 سنة.

وكان نيمار ساعد برشلونة (فريقه آنذاك) على عمل الريمونتادا التاريخية ضد باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، فعوَض خسارته بنتيجة 0/4 في الذهاب بفوزٍ بنتيجة 1/6 في الإياب، وكتب سانشو حينها: "نيمار قدوتي".

وعاد صاحب القميص رقم 25 في 2018، وتحديداً حينما كان لاعباً في صفوف بوروسيا دورتموند، ليصف نيمار بـ "قدوته".

ولكن سانشو قد يجد نفسه في ورطةٍ في حال إتمام مانشستر يونايتد، للتعاقد مع النجم البرازيلي في سوق الانتقالات الصيفية المرتقبة.

ومن المتوقع حينها أن يضطر اللاعب المولود في ضاحية كامبرويل اللندنية للجلوس بديلاً لنيمار، الذي يشغل نفس مركزه (الجناح الأيسر).

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