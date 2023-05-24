رغم إلغاء الطرد.. فينيسيوس يغيب عن مواجهتي رايو فايكانو وإشبيلية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت وسائل إعلام إسبانية، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، لن يكون قادرًا على اللعب ضد رايو فايكانو بالجولة 36 من الدوري الإسباني، التي ستقام اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وبحسب إذاعة "كوبي" الإسبانية، سيغيب فينيسيوس عن مواجهة رايو فايكانو، حتى بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، بإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مواجهة فالنسيا الماضية.

وأكدت الإذاعة، أن سبب غياب فينيسيوس يعود إلى معاناته من الإصابة، مشيرة إلى أن البرازيلي لم يتغلب على شعوره بانزعاج على مستوى الركبة اليسرى، ما تسبب في غيابه عن المران اليومين الماضيين.

كما أكدت الإذاعة الإسبانية، أن هناك شكوك حول مشاركة فينيسيوس في لقاء إشبيلية بالجولة المقبلة من مسابقة الدوري الإسباني.

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