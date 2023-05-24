تقدّم في المفاوضات.. كاسيميرو يتقمص دور الوسيط لإقناع نيمار باليونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يحاول كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد، إقناع مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بالانضمام إلى صفوف الشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، هناك تقدّم في المفاوضات بين نيمار وكاسيميرو، حيث يمارس الأخير ضغوطاً على نيمار لحضوره إلى أولد ترافورد، مشيرة إلى أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح.

ويفضّل مانشستر يونايتد الحصول على خدمات ابن الـ 31 عاما على سبيل الإعارة، الأمر الذي لا يمانعه باريس سان جيرمان، وفقاً للصحيفة الفرنسي.

ولم يسبق لنيمار وكاسيميرو اللعب بجوار بعضهما البعض على صعيد الأندية، ولكنهما يتشاركان ارتداء قميص المنتخب البرازيلي الأول منذ عام 2011.

يُذكر بأن تشيلسي يتابع باهتمامٍ وضع نيمار، الذي يبدو بأن أيامه باتت معدودةً مع الفريق الفرنسي.

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