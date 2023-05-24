بالدقيقة 20.. تفاصيل تكريم فينيسيوس بالبرنابيو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يجهز لتقديم الدعم إلى لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تعرضه مؤخراً لإساءات عنصرية.

وأثارت قضية فينيسيوس الجدل في جميع أنحاء العالم، خلال اليومين الماضيين، بعدما تعرضه لإساءات عنصرية خلال مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد وجماهيره سيقدمون الدعم إلى فينيسيوس خلال مباراة الميرنغي أمام رايو فايكانو اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو.

ومن المقرر أن تبدأ جماهير ريال مدريد في الهتاف إلى فينيسيوس بالدقيقة 20 من المباراة، نسبة إلى رقم قميصه، مع نشر لافته كبيرة بملعب المباراة ضد العنصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملعب سينفجر بالهتافات لدعم فينيسيوس، للتضامن مع النجم البرازيلي بعدما شهده ملعب ميستايا من مضايقات وإهانات ضده.

وسيكون فينيسيوس متواجداً في الملعب بناء على طلب فلورنتينو بيريز رئيس الريال، رغم أنه لن يشارك في المباراة.

ويدرك بيريز أن معاناة فينيسيوس تتجاوز كرة القدم، وأن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، يستحق الدعم في هذا الوقت.

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