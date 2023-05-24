مستشهداً بروبيرتو كارلوس.. فينيسيوس يواصل هجومه على «الليغا» بسبب العنصرية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استشهد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بفيديو قديم يتعرض فيه مواطنه النجم روبيرتو كارلوس للعنصرية، عندما كان يلعب بين صفوف الميرنغي.

ونشر فينيسيوس بيانًا جديد، علق فيه عن تعرضه للعنصرية بشكل متكرر في إسبانيا، مؤكداً أن بلاد المتادور تعاني من العنصرية منذ مدة كبيرة.

وقال فينيسيوس في رسالته المصحوبة بفيديو عن العنصرية ضد روبيرتو كارلوس، من جانب جماهير الأندية الإسبانية: "هذا الأمر حدث عام 1997".

وواصل: "العنصرية في الملاعب الإسبانية كانت موجودة حتى قبل ولادتي"، في ظل إنه من مواليد عام 2000.

وكان فينيسيوس تعرض لإساءات بالغة في مباراة ريال مدريد وفالنسيا الأخيرة بالدوري الإسباني، وواجه النجم البرازيلي الجماهير التي هاجمته وتوقفت المباراة 10 دقائق، ثم اشتبك مع لاعبي فالنسيا وتعرض للطرد من اللقاء.

وأصدر فينيسيوس أكثر من بيان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للحديث عن الحملات المتكررة ضده في مباريات الدوري الإسباني، للتنديد بالعنصرية التي يتعرض لها.

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