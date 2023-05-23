دوريات أوروبا .. سباق البقاء يشتعل مع اقتراب الموسم من نهايته

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ العد التنازلي للأيام الأخيرة في الموسم الكروي الحالي ببطولات الدوري المحلية في القارة الأوروبية، واشتعل معه صراع العديد من الفرق للهروب من خطر الهبوط.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية هبوط عدد من الفرق إلى دوري الدرجة التالية في المسابقات المحلية الأوروبية المختلفة، ولا يزال خطر الهبوط يحدق بعدد آخر من الفرق.

ففي إنجلترا، هبط ساوثهامبتون، صاحب المركز الأخير، رسميا إلى دوري الدرجة الأولى بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة، والتي تقام فعالياتها يوم الأحد المقبل.

وتحسم هذه الجولة موقف بطاقتي الهبوط الأخريين من دوري الدرجة الممتازة إلى الدرجة الأولى، وانحصرت البطاقتان بين 3 فرق حيث يحتل ليدز يونايتد المركز قبل الأخير برصيد 31 نقطة، وبفارق الأهداف فقط خلف ليستر سيتي، فيما يحتل إيفرتون المركز الـ17 برصيد 33 نقطة.

ويلتقي إيفرتون في الجولة الأخيرة مع بورنموث، كما يلتقي ليدز يونايتد مع توتنهام، وليستر سيتي مع ويستهام.

وأشاد دان سميث المدير الفني لفريق ليستر سيتي بالنقطة التي حصل عليها فريقه بالتعادل مع نيوكاسل مساء أمس الاثنين في الجولة الـ37 قبل الأخيرة من المسابقة، مشيرا إلى أن هذا التعادل ضاعف من الضغوط الواقعة على إيفرتون قبل مباريات الجولة الأخيرة.

وأوضح سميث، في تصريحات على الموقع الإلكتروني للنادي: نأمل أن نضع بعض الضغط الإضافي على إيفرتون، الذي يحتاج للفوز أيضًا إذا فزنا" في إشارة إلى أنه حال فوز الفريق في الجولة الأخيرة، سيكون على إيفرتون تحقيق الفوز أيضا للبقاء في دوري الدرجة الممتازة.

وقال سميث: نحتاج للفوز في الجولة الأخيرة، وقلت دائما إننا قد نلجأ في النهائية إلى الحسم عبر فارق الأهداف. وعلينا أن نأمل في حدوث هذا" في إشارة إلى أن تعادل إيفرتون في الجولة الأخيرة وفوز ليستر سيتي، سيجعل حسم سباق البقاء بينهما عبر فارق الأهداف الذي يتفوق فيه ليستر سيتي.

واعترف سميث بأنه من أجل الحفاظ على فارق الأهداف، الذي يتفوق به على إيفرتون، حرص على الميل للدفاع وعدم المجازفة في مواجهة نيوكاسل أمس، ولم يدفع بمهاجميه هارفي بارنس وجيمس ماديسون، أبرز هدافي الفريق في الموسم الحالي، وذلك لصالح الناحية الدفاعية.

وفي إسبانيا، هبط إلتشي رسميا إلى دوري الدرجة الثانية، بغض النظر عن نتائج الجولات الـ3 المتبقية من المسابقة؛ حيث يقبع الفريق في المركز الأخير برصيد 20 نقطة فقط.

ومع وجود 9 نقاط متاحة حتى الآن أمام كل فريق في المسابقة، يهدد خطر الهبوط 7 فرق أخرى هي اسبانيول (34 نقطة) وبلد الوليد وخيتافي ولكل منهما 35 نقطة) وقادش (38 نقطة) وسيلتا فيجو وألميريا ولكل منهما 39 نقطة، وفالنسيا (40 نقطة) .

وتحسم الجولات الثلاث المتبقية في مسابقة الدرجة الأولى السباق بين هذه الفرق السبعة من أجل البقاء.

وفي إيطاليا، وقبل آخر جولتين من المسابقة هذا الموسم، هبط سامبدوريا (18 نقطة) وكريمونيزي (24 نقطة)، وتحدد الجولتان المتبقيتان الفريق الثالث الذي يهبط لدوري الدرجة الثانية.

ويواجه خطر الهبوط 3 فرق هي فيرونا (30 نقطة) وسبيزيا (31 نقطة) وليتشي (33 نقطة).

وشهد الدوري الألماني هبوط هيرتا برلين صاحب المركز الأخير برصيد 26 نقطة، وتنحصر بطاقتا الهبوط الأخريان بين 5 فرق هي شالكه (31 نقطة) وبوخوم وشتوجارت ولكل منهما 32 نقطة وأوجسبورج (34 نقطة) وهوفنهايم (35 نقطة) علما بأن صاحب المركز السادس عشر سيخوض ملحق الصعود والهبوط.

وتحسم الجولة الأخيرة بطاقة الهبوط لصاحب المركز السابع عشر قبل الأخير وبطاقة ملحق الصعود والهبوط؛ حيث يحل شالكه ضيفا على لايبزج، ويلتقي بوخوم مع باير ليفركوزن وشتوتجارت مع هوفنهايم ويحل أوجسبورج ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ.

وفي فرنسا، والتي يهبط فيها أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة، حسمت الجولات الماضية هبوط آنجيه (15 نقطة) وأجاكسيو وتروا ولكل منهما 23 نقطة، وتنحصر بطاقة الهبوط الأخيرة بين 3 فرق هي نانت (33 نقطة) وأوكسير (34 نقطة) وستراسبورج (39 نقطة)، وذلك قبل آخر جولتين من المسابقة هذا الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز