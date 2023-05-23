الليبي معتز إبراهيم حكماً لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: ‏ د ب أ

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء أسماء طاقم تحكيم مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر في الرابع من يونيو المقبل بإستاد القاهرة.

وتلقى الأهلي إخطارا رسميا من الكاف اليوم الثلاثاء باختيار الليبي معتز إبراهيم حكما رئيسياً لمباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال .

وتضمن الخطاب الذي تلقاه الأهلي المصري وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الثلاثاء أنه تم اختيار الليبي عطية عيسى والتونسي خليل حساني حكام مساعدين، والحكم الرابع التشادي الحاج محمد اللاهو.

وجاء في الخطاب أن التونسي هيثم قيراط سيكون على تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" ويعاونه الجزائري مصطفى غربال والكاميروني كارين فومو.



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