مدرب نيوكاسل : دعم الجماهير وراء العودة لدوري الأبطال بعد غياب 20 عاما

المصدر: وام

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أرجع إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم نجاح فريقه في الموسم الحالي وتأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل إلى العلاقة القوية بجماهيره الشغوفة، التي لعبت دورا بارزا في انتصارات نيوكاسل.

وضمن نيوكاسل المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عقدين، وبالتحديد منذ مشاركته الأخيرة في موسم 2003-2004، علما بأنه خرج وقتها من الأدوار التأهيلية للبطولة فيما تأهل نيوكاسل الآن لدور المجموعات مباشرة.

وجاء تأهل نيوكاسل بعد تعادله السلبي مع ليستر سيتي مساء أمس الإثنين في الجولة الـ37 (قبل الأخيرة) من الدوري الإنجليزي؛ حيث رفع الفريق رصيده إلى 70 نقطة موسعا الفارق مع ليفربول صاحب المركز الخامس إلى 4 نقاط قبل مباريات الجولة الأخيرة ليضمن نيوكاسل إنهاء المسابقة ضمن المركزين الثالث أو الرابع .

وأكد المدرب إدوارد " إيدي " هاو أهمية القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها الفريق ودعم هذه الجماهير.

وقال في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لرابطة المحترفين الإنجليزية : " إذا لم تكن مترابطا مع القاعدة الجماهيرية، وبغض النظر عما تقدمه من أداء وما تريد إنجازه، لا أعتقد أن جهودك ستثمر".

وتولى هاو تدريب الفريق في منتصف الموسم الماضي خلفا للمدرب ستيف بروس، عندما كان الفريق في المراكز الثلاثة الأخيرة بجدول المسابقة، ونجح المدرب في غضون 18 شهرا فقط في تقديم وجه مغاير لنيوكاسل والتقدم به إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، وذلك في أول موسم مكتمل له مع الفريق.

وكان هاو لاعبا في خط دفاع بورنموث وبورتسموث خلال مسيرته الكروية، ولكن الإصابات اضطرته للاعتزال وهو دون الـ30 من عمره ليتجه بعدها إلى مجال التدريب، الذي بدأه من خلال نادي بورنموث ومنه إلى بيرنلي ثم إلى بورنموث مجددا.

وكمدافع سابق، نجح هاو في تعزيز الأداء الدفاعي لفريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليصبح صاحب ثاني أفضل دفاع في المسابقة؛ حيث اهتزت شباكه 32 مرة مقابل 31 مرة لمانشستر سيتي المتوج باللقب.

ويمتلك الفريق ثالث أفضل فارق أهداف في البطولة حتى الآن برصيد 35 هدفا ويأتي بعد فارق الأهداف لدى مانشستر سيتي المتوج باللقب (62 هدفا) وأرسنال صاحب المركز الثاني (40 هدفا) .

وقال هاو: " استعدنا اتزاننا، وتعافينا. النادي مر بفترة عصيبة، ولكننا الآن نحصد المكافأة"، في إشارة إلى المعاناة التي مر بها الفريق في بداية الموسم الماضي قبل أن يصبح أحد فرق المقدمة في الموسم الحالي .

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