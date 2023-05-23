أنشيلوتي: بروتوكول العنصرية الخاص بكرة القدم "عفا عليه الزمن"

المصدر: أ ف ب

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قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الثلاثاء، إن بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاص بالعنصرية "عفا عليه الزمن" بعد أن تعرّض المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور للإساءة من قبل جماهير فالنسيا.

تعرض المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا لاساءات عنصرية في ملعب ميستايا الأحد في الدوري الإسباني، حيث ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ثلاثة مشجعين ضالعين في هذه الاعمال الثلاثاء.

كما قام الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتشيا بتنشيط بروتوكول العنصرية بعد أن دخل فينيسيوس في مشادة مع المشجعين، واشار بيده الى شخص رآه يسيء معاملته.

يتضمن بروتوكول الاتحاد الدولي المكون من ثلاث خطوات إيقاف المباراة مؤقتًا حتى يتم إصدار إعلان بالملعب يطالب فيه بوقف الانتهاكات العنصرية، وهو ما حدث في ميستايا.

الخطوة الثانية، بعد أي إساءة أخرى، هي إخراج اللاعبين مؤقتًا من الملعب والخطوة الثالثة، إذا استمرت الهتافات العنصرية، هي ايقاف المباراة وإعطاء الخصم ثلاث نقاط.

وعلّق أنشيلوتي للصحافيين "البروتوكول عفا عليه الزمن".

وأضاف "كان لا بد من تطبيق البروتوكول عندما وصلت حافلة الفريق الى الاستاد لان الشتائم بدأت هناك.

وتابع "قبل ساعتين من المباراة، لم تكن حالة منفردة - قال شخص من فالنسيا إنها كانت - بالتأكيد، لم يكن هناك 46 ألف شخص ولكن لم يكن واحدًا أو اثنين".

وظهرت مقاطع فيديو، الاثنين، لجماهير فالنسيا وهم يهتفون "فينيسيوس أنت قرد"، عند وصول فريق ريال مدريد إلى ميستايا.

وتابع أنشيلوتي "البروتوكول يجب أن يبدأ هناك".

وأردف "إذا بدأ البروتوكول في الدقيقة 70، فلقد ارتكبت خطأ. يجب أن يبدأ قبل ساعتين من المباراة، ثم خلال المباراة. لقد عفا عليها الزمن، نعم".



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