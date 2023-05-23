أنشيلوتي يدافع عن فينيسيوس: اللاعب ضحية وإسبانيا ليست عنصرية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دافع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن لاعبه فينيسيوس جونيور، ضد الإساءات العنصرية التي يتعرض لها النجم البرازيلي.

وكان فينيسيوس تعرض لإساءات بالغة في مباراة ريال مدريد وفالنسيا الأخيرة بالدوري الإسباني، وواجه النجم البرازيلي الجماهير التي هاجمته وتوقفت المباراة 10 دقائق، ثم اشتبك مع لاعبي فالنسيا وتعرض للطرد من اللقاء.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد ورايو فاليكانو بالدوري الإسباني: "نحن قلقون مما حدث، هذا الموضوع نتحدث عنه كثيراً".

وأضاف: "فينسيوس حزين، لم يتدرب لأنه كان يعاني من إجهاد في ركبته، ونحن ننتظر العقوبة التي يجب أن يحصل عليها بسبب الطرد أمام فالنسيا، اللاعب ضحية لنكون واضحين، ولكن إسبانيا ليست عنصرية".

وأكمل كارلو: "ما حدث مع فيني لم يحدث في ميستايا فقط، لقد حدث في مايوركا، بلد الوليد وغيرهم، ولكن هذه المرة قد تكون البداية لتغيير الوضع بسرعة لأفضل شكل، اللاعب ضحية لما يحدث، أحيانا يُلام لأنه يُستفز من المنافسين بشكل مبالغ فيه لنكن واضحين، هو ضحية ليس من الطبيعي أن يكون هناك 46 ألف شخص يهتف بشكل غير لائق ضد لاعب كرة قدم".

وعن إمكانية رحيل فينيسيوس عن الريال، قال الإيطالي المخضرم: "لا أعتقد ذلك، فينيسيوس يحب ريال مدريد وأعتقد أن تفكيره ليس كذلك، حبه للنادي كبير ويريد أن يصنع مسيرته بين صفوفه".



وتطرق أنشيلوتي للحديث عن تصريحات تشافي مدرب برشلونة التي تدعم فيها فيني، حيث قال: "ما قاله يبدو نموذجياً بالنسبة لي، لماذا الإهانة لماذا علينا التعود على الإهانة؟، هذه ليست حرب إنها مجرد كرة قدم وهدفها الاستمتاع بها ليس أكثر".

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