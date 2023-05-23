فينيسيوس يغيب عن تدريبات ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

غاب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، عن تدريبات الميرنغي، في إطار الاستعدادات لمواجهة رايو فايكانو، غداً الأربعاء، بالدوري الإسباني.

ووفقاً للشبكة الإذاعية الأولى في إسبانيا "كادينا سير"، فإن فينيسيوس غاب عن تدريبات ريال مدريد الجماعية، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه للطرد خلال مباراة فالنسيا الأخيرة، وغيابه عن اللقاء المقبل.

وأكدت الإذاعة أن فينيسيوس يتدرب في صالة "الجيم" منفرداً، داخل النادي الإسباني.

وأشارت إلى أن الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يرغب في إراحة فينيسيوس بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية بمختلف المسابقات.

وكان فينيسيوس تعرض لإساءات بالغة في مباراة ريال مدريد وفالنسيا الأخيرة، وواجه النجم البرازيلي الجماهير التي هاجمته وتوقفت المباراة 10 دقائق، ثم اشتبك مع لاعبي فالنسيا وتعرض للطرد من اللقاء.

وأعلنت شخصيات مرموقة تضامنها ودعمها لفينيسيوس، يأتي على رأسها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ورئيس دولة البرازيل لولا دا سيلفا، ونجوم كرة القدم مثل الظاهرة رونالدو، وكيليان مبابي، ونيمار دا سيلفا، وكاكا، وروبرتو كارلوس، وكاسيميرو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز