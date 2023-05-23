200 مليون يورو دخل إضافي.. «الليغا» تثير غضب برشلونة بسبب ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طلبت رابطة الدوري الإسباني مزيداً من الوقت، لحسم موقفها من الموافقة على خطة برشلونة الاقتصادية، التي ستساهم بشكل كبير في عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى صفوف البرسا من جديد، بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة كان ينتظر الحصول على الضوء الأخضر من الرابطة بشأن خطته الاقتصادية، مشيرة إلى أن تباطؤ الرابطة قد يهدد مساعي البارسا في حسم صفقة ميسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرابطة ترى أن الخطة الخاصة ببرشلونة معقدة للغاية، لذلك النادي الإسباني عليه الانتظار لحسم موقفها النهائي.

وكان برشلونة طلب استثناء من رابطة الدوري الإسباني من أجل رفع القيود، والسماح له بتسجيل عقود جديدة منها ميسي.

وصرح خافيير تيباس رئيس رابطة "الليغا" في وقت سابق، بأن برشلونة في حاجة لخفض 200 مليون يورو من فاتورة الرواتب أو تحقيقها كدخل إضافي، كي ينجح في قيد لاعبين جدد.

وكثرت التكهنات حول وجهة ميسي المقبلة، في ظل عدم توصله لاتفاق مع ناديه باريس سان جيرمان، الذي ينتهي تعاقده معه بنهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام الهلال السعودي بضمه، وكذلك أندية بالدوري الأمريكي.

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