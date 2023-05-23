بسبب «دمية» فينسيوس.. الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 4 أشخاص مُتورطين في تعليق دمية في الشوارع العامة، للسخرية من نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وكان بعض المشجعين المنافسين لريال مدريد، قاموا بتعليق دمية على جسر بالعاصمة الإسبانية، يوم مباراة الديربي بين الريال وأتلتيكو يناير الماضي، مرفقة بلافتة مكتوب عليها: "مدريد يكره الريال".

ويأتي تحرك الشرطة الإسبانية، بعد الدعم الذي تلقاه فينيسيوس من الرأي العام العالمي ضد الإساءات العنصرية التي يتعرض لها النجم البرازيلي مؤخراً في ملاعب إسبانيا، التي بدورها أثارت ردود فعل شاجبة.

وكان فينيسيوس تعرض لإساءات بالغة في مباراة ريال مدريد وفالنسيا، وواجه النجم البرازيلي الجماهير التي هاجمته وتوقفت المباراة 10 دقائق، ثم اشتبك مع لاعبي فالنسيا وتعرض للطرد من اللقاء.

وأعلنت شخصيات مرموقة تضامنها مع فينيسيوس، على رأسها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ورئيس دولة البرازيل لولا دا سيلفا، ونجوم كرة القدم مثل الظاهرة رونالدو، وكيليان مبابي، ونيمار دا سيلفا، وكاكا، وروبرتو كارلوس، وكاسيميرو.

ووصف ريال مدريد دمية فينيسيوس في بيان سابق له بأنها عمل مثير للاشمئزاز من العنصرية وكراهية الأجانب والحقد، ضد النجم البرازيلي.

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