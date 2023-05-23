تشافي يدافع عن فينيسيوس: لابد أن نتصدى للإهانات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على الإساءات العنصرية التي تعرض لها مؤخراً البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة البرسا أمام بلد الوليد بالدوري الإسباني.

وقال تشافي: "للأسف هناك حالات عنصرية ومن العار أن تحدث في 2023، يجب إدانة أي فعل عنصري، يجب إدانة أعمال العنصرية مثل ما حدث مع فينيسيوس".

وأكمل: "كرة القدم هي الرياضة الوحيدة التي يتم فيها قبول الإهانات، أنا على مقاعد البدلاء ويطلقون عليّ ابن كذا ولا أرى أي رادع، حان الوقت لوقف هذا، إنها رسالة لرئيس الرابطة أو الاتحاد".

وأضاف: "لست مضطرًا لتحمل الإهانات بجميع أنواعها خلال ساعات عملي، الآن بعدما أصبحت مدرباً لبرشلونة ولدي المزيد من القوة الإعلامية سأغتنم الفرصة لأقول ذلك".

وأكمل: "فينيسيوس إنسان قبل أن يكون لاعب كرة قدم، علينا الدفاع عنه، إنها قضية، لا يهمني إذا كان فينيسيوس أو إيتو، لا يهمني شعار الفريق، عليك أن تتوقف عن الإهانات فقط".

وكان فينيسيوس تعرض لإساءات بالغة في مباراة ريال مدريد وفالنسيا، وواجه النجم البرازيلي الجماهير التي هاجمته وتوقفت المباراة 10 دقائق، ثم اشتبك مع لاعبي فالنسيا وتعرض للطرد من اللقاء.

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