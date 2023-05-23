وكلائه يحرضوه.. فينيسيوس‬‎ يرفض الرحيل عن ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يضغط وكلاء البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد عليه، للرحيل عن الميرنغي.

وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن وكلاء فينيسيوس بدأوا في توجيه النصائح له بالرحيل عن ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، بعدما كثرت الإساءات العنصرية والمضايقات ضده في إسبانيا.

وأكدت الشبكة أن فينيسيوس رفض تلك الفكرة، ويتمسك بالاستمرار مع ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن فينيسيوس وقع على عقد جديد مع ريال مدريد يمتد حتى 2027، لكن حتى اللحظة ليس هناك شيء أي إعلان رسمي، ووفقًا لهذه التقارير، فإن العقد الجديد يتضمن شرطاً جزائياً بقيمة بمليار يورو، وراتب فيني سيصل إلى 12 مليون يورو سنوياً.

وفي نفس الشأن، قال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو: "فينيسوس لا يفكّر مطلقاً في الرحيل عن ريال مدريد، المقربون منه يشعرون بأنه لا يرغب سوى في البقاء، والتغلّب على العنصرية في إسبانيا".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "لا يوجد طريقٌ آخرٌ أمامه".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز