بينهم مبابي.. ريال مدريد يشكر المتضامنين مع فينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا، يشكر فيه جميع المؤسسات والشخصيات التي ساندت نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد الإساءات العنصرية التي تعرض لها.

وقال ريال مدريد في بيانه: "يود نادي ريال مدريد أن يقدم الشكر لجميع المؤسسات والشخصيات على المودة والتضامن والعاطفة التي تلقاها لاعبنا فينيسيوس من جميع أنحاء العالم".

وتابع: "يجب القضاء على الاعتداءات البغيضة والعنصرية في مجتمعنا إلى الأبد، وهكذا تحدثت شخصيات من جميع أنحاء العالم ومن مختلف المؤسسات الوطنية والدولية بعد ما حدث في ملعب ميستايا".

وأضاف: "يعرب النادي عن امتنانه لصاحب أعلى منصب في كرة القدم جياني إنفانتينو رئيس فيفا، الذي قال إنه يجب إلغاء وإيقاف المباريات التي تُرتكب فيها جرائم العنصرية هذه، كما نتوجه بالشكر إلى رئيس دولة البرازيل لولا دا سيلفا، الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات جادة لمكافحة هذه المشكلة".

وأردف: "أيضاً الشكر لزملائه الذين أظهروا تضامنهم ودعمهم معه، سواء من ريال مدريد أو بقية الفرق في العالم، مثل رونالدو نازاريو ومبابي وريو فرديناند ونيمار وكاكا وجادون سانشو ولينيكر وروبرتو كارلوس وكاسيميرو".

واتجه البيان لمهاجمة لويس روبيالس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث قال: "فوجئنا بتصريحات رئيس الاتحاد الإسباني، فقد سمح بعدم اتخاذ الإجراءات الحازمة وفقاً لبروتوكولات فيفا، وبناءً عليه تضررت صورة كرة القدم عندنا بشكل خطير وتدهورت في عيون العالم كله".

وأردف: "سلبية الحكام أيضاً تسببت في تعجيز فينيسيوس، في مباراة فالنسيا تهرب الحكام من مسؤولياتهم واتخذوا قرارات غير عادلة بناءً على صور غير مكتملة لم تُشاهد في مجملها كانت متحيزة وأدت إلى الطرد المباشر للاعبنا فينيسيوس، وهذا شيء تكرر في كثير من مبارياتنا، لكل هذه الأسباب نشعر بقلق بالغ من عدم اتخاذ الاتحاد الإسباني أي إجراءات طيلة هذا الوقت، على الرغم من الإنذارات الواضحة والمتكررة التي يندد بها نادينا".

وأتم: "يأمل ريال مدريد بالنظر إلى خطورة الوضع الحالي والصورة التي تُقدم بها كرة القدم الإسبانية إلى العالم، يجب اتخاذ إجراءات قوية وفورية من قبل جميع أولئك الذين لديهم المسؤولية لمكافحة هذه الأزمات المتمثلة في العنصرية والكراهية".

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