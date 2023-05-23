رفض عرض برشلونة.. غوندوغان يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، تطورات ملف تجديد عقد الألماني إيلكاي غوندوغان مع ناديه مانشستر سيتي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق، إلى وجود اهتمام من نادي برشلونة، بضم غوندوغان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن غوندوغان رفض عرض برشلونة، لرغبته في الاستمرار مع مانشستر سيتي، مشيرة إلى أن اللاعب الألماني لم يكن مهتماً بتمديد عقده مع سيتي، لكنه أعاد النظر في خياراته وأصبح منفتحاً على التوقيع فترة جديدة مع النادي الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن غوندوغان يفضل حالياً الاستمرار مع مانشستر سيتي، بعدما وافق مسؤولو النادي على تمديد عقده لأكثر من عام وعدم الاكتفاء ببقائه موسم واحد إضافي.

ولعب غوندوغان 48 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم بجميع المسابقات، وسجل 9 أهداف، وصنع 7 أهداف.

ويجيد غوندوغان في مراكز خط الوسط المهاجم، وخط الوسط المدافع، والمهاجم الثاني.

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