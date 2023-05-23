ريال مدريد ينهي ملف تجديد كروس ومودريتش.. وفينيسيوس يقترب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم نادي ريال مدريد موقفه من التجديد مع ثنائي الفريق توني كروس ولوكا مودريتش.

وأكدت تقارير صحفية أن ريال مدريد يقترب من تجديد عقد الثنائي، في إطار خطة الميرنغي بالحفاظ على العناصر الأساسية، مع ضم صفقات جديدة لتدعيم صفوفه.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورتس فابريزيو رومانو، فإن إدارة ريال مدريد اتفقت مع مودريتش وكروس على تجديد عقدهما، على أن يتم الإعلان رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد فابريزيو رومانو أن توني كروس وقع على عقده الجديد مع ريال مدريد حتى صيف 2024، ونفس الأمر مع لوكا مودريتش.

وشدد رومانو أن تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، مسألة وقت وسيصبح رسمياً.

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