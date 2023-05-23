بعد واقعة العنصرية.. مبابي يوجه رسالة لفينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، رسالة دعم للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وكان فينيسيوس تعرض لإساءات بالغة في مباراة ريال مدريد وفالنسيا، وواجه النجم البرازيلي الجماهير التي هاجمته وتوقفت المباراة 10 دقائق، ثم اشتبك مع لاعبي فالنسيا وتعرض للطرد من اللقاء.

وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، موجهاً حديثه لفيني: "أنت لست وحدك، نحن معك".

ورددت جماهير فالنسيا في الدقيقة 70 عبارات عنصرية تجاه فينيسيوس، ثم ألقت مخلفات الطعام والأغلفة والأكياس الفارغة على أرض الملعب، وأثناء هجمه للاعب البرازيلي دخلت كرة ثانية إلى أرض الملعب، وقام لاعب فالنسيا بتسديد الكرة الثانية على فينيسيوس.

وتوجه فينيسيوس غاضباً نحو جماهير فالنسيا، تحديداً صوب الشخص الذي تلفظ بعبارات عنصرية ضده "قرد.. قرد"، وقال له لاعب ريال مدريد: "إنه أنت".

وتوقفت أحداث المباراة 10 دقائق، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، دخل فينيسيوس في نوبة بكاء، وقال: "لا أريد أن ألعب بعد الآن"، وكان يرفض استكمال اللقاء وتضامن معه لاعبي ريال مدريد، وقام الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال بمواساته وتقبيله.

ودخل بعدها فينيسيوس في مشادة مع لاعب فالنسيا هوغو دورو وبعودة الحكم إلى تقنية الفيديو، أشهر البطاقة الحمراء في وجه النجم البرازيلي في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع، وأثناء خروج فيني من أرض الملعب وسط صيحات جماهير فالنسيا، قام باستفزازها وأشار لها بما يعني أمنيته بهبوط فالنسيا للدرجة الثانية.

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