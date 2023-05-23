حكم نهائي المونديال يدير قمة مان سيتي وإنتر

المصدر: نيون - أ ف ب

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أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنترميلان، إلى الحكم البولندي مارتشينياك، وتقام المباراة 10 يونيو في إسطنبول، وأدار مارتشينياك 8 مباريات في البطولة القارية هذا الموسم، بينها إياب نصف النهائي بين مان سيتي وريال مدريد، كما أدار نهائي مونديال 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

وتم اعتماد مارتشينياك حكماً دولياً في 2011، ومنذ 2014 أصبح مارتشينياك أحد حكام البطولات الأوروبية، وفي 2018 أدار أولى مبارياته المونديالية، وفي العام نفسه أدار مباراة السوبر الأوروبية بين «الملكي» وأتلتيكو مدريد.

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