بعد واقعة العنصرية.. رئيس ريال مدريد يجتمع مع فينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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التقى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بنجم الميرنغي فينيسيوس جونيور، بعد واقعة تعرضه لإساءات عنصرية، خلال مواجهة الريال ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

وأوضح الموقع الرسمي لريال مدريد، أن بيريز التقى بفينيسيوس للتأكيد على دعمه ومساندته ضد العنصرية التي يتعرض لها اللاعب البرازيلي.

يأتي ذلك بعدما أصدر ريال مدريد بيانًا رسمياً أعلن خلاله إدانته للعنصرية ضد فينيسيوس، وأكد خلاله تقديم شكوى للمدعي العام وتحديداً المتخصص في جرائم الكراهية والتمييز، للتحقيق.

وكان فينيسيوس تعرض لإساءات بالغة من مدرجات فالنسيا، وواجه النجم البرازيلي الجماهير التي هاجمته وتوقفت المباراة 10 دقائق، ثم اشتبك مع لاعبي فالنسيا وتعرض للطرد من اللقاء.

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