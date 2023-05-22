واقعة فينيسيوس.. فالنسيا يمنع العنصريين من دخول ملعبه مدى الحياة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي فالنسيا إدانته للأحداث العنصرية ضد لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، من جانب جماهيره في مباراة الفريقين، أمس الأحد، بالدوري الإسباني.

وأكد فالنسيا في بيان رسمي أنه سيمنع المشجعين العنصريين من دخول ملعبه مدى الحياة، حيث جاء كالتالي: "سيحظر فالنسيا دخول المشجعين الذي قاموا بإيماءات عنصرية ضد فينيسيوس إلى الملعب مدى الحياة".

وتابع: "يدين النادي بشدة هذا النوع من السلوك الذي لا يتوافق مع قيم فالنسيا وجماهيره".

وكان فينيسيوس تعرض لإساءات بالغة من مدرجات فالنسيا، وواجه النجم البرازيلي الجماهير التي هاجمته وتوقفت المباراة 10 دقائق، ثم اشتبك مع لاعبي فالنسيا وتعرض للطرد.

واتهم فينيسيوس رابطة الدوري الإسباني وإسبانيا بالعنصرية، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة فالنسيا على استاد ميستايا، حيث كتب على "تويتر" بعد اللقاء: "لم تكن المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، العنصرية معتادة في الدوري الإسباني، إدارة المسابقة تعتبرها عادية، الاتحاد الإسباني يعتبرها طبيعية والمنافسون يشجعونها".

وأضاف: "كانت البطولة في السابق تنتمي لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي، واليوم تنتمي للعنصريين، بلد جميل، رحب بي وأحببته، لكنه تقبل أن يصدر للعالم صورة الدولة العنصرية، أشعر بالأسف تجاه الإسبانيين الذين لا يتفقون معي لكن اليوم في البرازيل أصبحت إسبانيا معروفة كبلد للعنصريين".

وأتم: "أنا قوي وسأقطع الطريق كله لمناهضة العنصريين حتى إذا كان الطريق بعيداً".

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