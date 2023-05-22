واقعة العنصرية بالتفصيل.. ماذا حدث ضد فينيسيوس في مباراة فالنسيا؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يعاني النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بشكل مستمر من تعرضه للعنصرية في ملاعب إسبانيا.

وشهدت مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا، أمس الأحد، بالدوري الإسباني، أحداثًا مؤسفة ضد فينيسيوس من جانب جماهير فالنسيا على ملعب مستايا.

بدأت جماهير فالنسيا في الدقيقة 70 ترديد عبارات عنصرية تجاه فينيسيوس، ثم ألقت مخلفات الطعام والأغلفة والأكياس الفارغة على أرض الملعب، وأثناء هجمه للاعب البرازيلي دخلت كرة ثانية إلى أرض الملعب، وقام لاعب فالنسيا بتسديد الكرة الثانية على فينيسيوس.

وتوجه فينيسيوس غاضباً نحو جماهير فالنسيا، تحديداً صوب الشخص الذي تلفظ بعبارات عنصرية ضده "قرد.. قرد"، وقال له لاعب ريال مدريد: "إنه أنت".

وتوقفت أحداث المباراة 10 دقائق، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، دخل فينيسيوس في نوبة بكاء، وقال: "لا أريد أن ألعب بعد الآن"، وكان يرفض استكمال اللقاء وتضامن معه لاعبي ريال مدريد، وقام الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال بمواساته وتقبيله.

ودخل بعدها فينيسيوس في مشادة مع لاعب فالنسيا هوغو دورو وبعودة الحكم إلى تقنية الفيديو، أشهر البطاقة الحمراء في وجه النجم البرازيلي في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع، وأثناء خروج فيني من أرض الملعب وسط صيحات جماهير فالنسيا، قام باستفزازها وأشار لها بما يعني أمنيته بهبوط فالنسيا للدرجة الثانية.

ومن جانبه أدان إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ما حدث ضد فينيسيوس في بيان رسمي، وأعرب عن حزنه الشديد وغضبه مما شهده ملعب ميستايا، حيث قال: "إلى متى سنشاهد في منتصف القرن الحادي والعشرين حلقات مثل تلك التي شهدناها".

وأعلن رئيس البرازيل لولا دا سيلفا دعمه الكامل لفينيسيوس وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالسيطرة على الإهانات العنصرية، حيث قال: "ليس من العدل أن يعاني شاب فقير انتصر على الحياة وأصبح من أفضل لاعبي كرة القدم والأفضل في ريال مدريد، بسبب هذا النوع من الإهانات في كل ملعب يزوره".

ووفقاً لـ "ماركا"، فإن تقرير حكم المباراة في البداية لم يذكر فيه تفاصيل الإهانات العنصرية ضد فينيسيوس، ولكن بعد ذلك ذكر ما حدث كاملاً، حيث كتب: "في الدقيقة 73 تعرض فينيسيوس لإهانات عنصرية، إذ وقف أحد المشجعين في المدرج الجنوبي وصرخ في وجه فينيسيوس قائلاً له قرد أنت قرد، وبعدها تم تفعيل بروتوكول العنصرية بإيقاف المباراة والتحذير عبر مكبرات الصوت، وفي الدقيقة 90 تم طرد فينيسيوس لقيامه بضرب لاعب فالنسيا في لعبة بدون كرة".

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