3 خطوات للحد من العنصرية.. «فيفا» يعلن تضامنه الكامل مع فينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، تضامنه مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بعد الإساءات العنصرية التي تعرض لها في لقاء الميرنغي وفالنسيا، أمس الأحد، بالدوري الإسباني.

وأصدر إنفانتينو بيانًا رسمياً، جاء كالتالي: "كامل التضامن مع فينيسيوس، فلا يوجد مكان للعنصرية في اللعبة ومجتمعنا، فيفا تأخذ صف اللاعبين المعرضين لهذه المواقف، فما حدث في لقاء فالنسيا وريال مدريد يؤكد أن هذا دورنا".

وتابع: "هناك عملية من 3 خطوات قادرة على الحد من العنصرية، ولابد أن تطبق في منافسات فيفا على جميع المستويات، فيتم أولاً إيقاف المباراة حتى يتوقف الجمهور ثم يغادر اللاعبون الملعب، وإذا استمرت الإساءات سيتم إلغاء المباراة واللجوء للإعادة، وإذا لم يفيد بشيء تلغى المباراة وتمنح النقاط للخصم".

وأتم: "هذه القواعد على الجميع تطبيقها في كل دول العالم، لكن بالتأكيد القول أسهل من الفعل، نحن فقط نحتاج للقيام بالتصرف الصحيح والدعم في هذه المواقف بذكر وتعليم القواعد الصحيحة".

وكان فينيسيوس تعرض لإساءات بالغة من مدرجات فالنسيا، وواجه النجم البرازيلي الجماهير التي هاجمته وتوقفت المباراة 10 دقائق، ثم اشتبك مع لاعبي فالنسيا وتعرض للطرد.

واتهم فينيسيوس رابطة الدوري الإسباني وإسبانيا بالعنصرية، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة فالنسيا على استاد ميستايا، حيث كتب على "تويتر" بعد اللقاء: "لم تكن المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، العنصرية معتادة في الدوري الإسباني، إدارة المسابقة تعتبرها عادية، الاتحاد الإسباني يعتبرها طبيعية والمنافسون يشجعونها".

وأضاف: "كانت البطولة في السابق تنتمي لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي، واليوم تنتمي للعنصريين، بلد جميل، رحب بي وأحببته، لكنه تقبل أن يصدر للعالم صورة الدولة العنصرية، أشعر بالأسف تجاه الإسبانيين الذين لا يتفقون معي لكن اليوم في البرازيل أصبحت إسبانيا معروفة كبلد للعنصريين".

وأتم: "أنا قوي وسأقطع الطريق كله لمناهضة العنصريين حتى إذا كان الطريق بعيداً".

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