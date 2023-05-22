ريال مدريد يلجأ للمدعي العام بسبب العنصرية ضد فينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن ريال مدريد إدانته للأحداث العنصرية ضد لاعبه فينيسيوس جونيور، من جانب جماهير فالنسيا، في مباراة الفريقين أمس الأحد، بالدوري الإسباني.

وكان فينيسيوس تعرض لإساءات بالغة من مدرجات فالنسيا، وواجه النجم البرازيلي الجماهير التي هاجمته وتوقفت المباراة 10 دقائق، ثم اشتبك مع لاعبي فالنسيا وتعرض للطرد.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسمياً حول هذه الواقعة، جاء كالتالي: "يدين ويشمئز نادي ريال مدريد من الأحداث التي جرت خلال مباراة الفريق مع فالنسيا ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور، وتشكل مثل هذه الأفعال هجوم مباشر على نموذج التعايش الديموقراطي والاجتماعي".

وتابع: "يعتبر ريال مدريد هذا الفعل جريمة كراهية، لذلك قرر تقديم شكوى في مكتب المدعي العام وتحديداً المتخصص في جرائم الكراهية والتمييز، للتحقيق، وعلى مرتكبي الأخطاء تحمل المسؤولية".

وأكمل البيان: "تنص المادة 124 من الدستور الإسباني على تعزيز العمل بالعدالة والدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين والمصلحة العامة باعتبارها إحدى وظائف المدعي العام، لهذا وبالنظر لخطورة الموقف، لجأ ريال مدريد إلى مكتب المدعي العام، ودون المساس بمظهره خاصة خلال الإجراءات المتخذة".

وكان فينيسيوس اتهم رابطة الدوري الإسباني وإسبانيا بالعنصرية، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة فالنسيا في استاد ميستايا، حيث كتب على "تويتر" بعد اللقاء: "لم تكن المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، العنصرية معتادة في الدوري الإسباني، إدارة المسابقة تعتبرها عادية، الاتحاد الإسباني يعتبرها طبيعية والمنافسون يشجعونها".

وأضاف: "كانت البطولة في السابق تنتمي لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي، واليوم تنتمي للعنصريين، بلد جميل، رحب بي وأحببته، لكنه تقبل أن يصدر للعالم صورة الدولة العنصرية، أشعر بالأسف تجاه الإسبانيين الذين لا يتفقون معي لكن اليوم في البرازيل أصبحت إسبانيا معروفة كبلد للعنصريين".

وأتم: "أنا قوي وسأقطع الطريق كله لمناهضة العنصريين حتى إذا كان الطريق بعيداً".

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