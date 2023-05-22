مونديال الشباب.. إيطاليا تستهل مشوارها بالفوز على البرازيل

المصدر: وام

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استهل المنتخب الإيطالي مسيرته في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بالفوز على البرازيل 2/3، اليوم الإثنين،

وتصدر منتخب إيطاليا المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن منتخب نيجيريا، الذي تغلب على منتخب جمهورية الدومينيكان 1/2، الذي يخوض البطولة للمرة الأولى في التاريخ.

وفي المجموعة الثالثة، تغلب المنتخب الياباني على نظيره السنغالي بهدف سجله كرو ماتوسكي في الدقيقة 15، ليحتل المنتخب الياباني المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف المنتخب الكولومبي، الذي فاز على نظيره الإسرائيلي 1/2 في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وتقام منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بالأرجنتين من 20 مايو الجاري حتى 11 يونيو المقبل.

وكان المنتخب الأرجنتيني استهل مشاركته في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بالفوز على منتخب أوزبكستان 1/2 بالمباراة الافتتاحية.

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