هالاند: لقب هداف «البريميرليغ» لم يكن ليتحقق لولا اللعب لمانشستر سيتي

المصدر: وام

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أكد لاعبو مانشستر سيتي تعطشهم لمزيد من النجاح بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، ومواصلة انتصاراتهم في المسابقة بالفوز على تشيلسي 0/1 أمس الأحد، في الجولة 37 من المسابقة.

واستغل لاعبو مانشستر سيتي الفوز على تشيلسي واحتفلوا في الملعب بلقب الدوري الإنجليزي، لكنهم أشاروا إلى رغبتهم في مواصلة النجاح خلال الفترة المقبلة بعد هذا اللقب الغالي في مسيرتهم مع الفريق.

وأشار النرويجي آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، ومتصدر هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في تصريحات على الموقع الإلكتروني للسيتزنز إنه لن ينسى هذا اللقب طيلة حياته، وقال: "هناك ذكريات سأظل أتذكرها لبقية حياتي، كافحنا بشكل هائل".

وأوضح أن صدارته لقائمة هدافي المسابقة لم تكن لتحدث دون اللعب لمانشستر سيتي.

وقال برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي: "نحتاج لمواصلة هذه اللحظات"، في إشارة إلى احتفالات السيتزنز بالإنجاز الذي حققه في الدوري الإنجليزي.

وأضاف: "شعور مميز أن تفوز باللقب للموسم الثالث على التوالي وللمرة الخامسة في 6 مواسمن الآن يمكننا الاستمتاع بهذا الإنجاز مع مشجعينا، والتفكير في نهائي كأس إنجلترا ونهائي دوري أبطال أوروبا"

وقال زميله البلجيكي كيفن دي بروين: "اللحظات المدهشة ستتواصل، هذا يوم للاحتفال مع جماهيرنا والعائلة، الجماهير تنتظر منا الفوز بالكثير، الفريق متعطش لهذا".

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