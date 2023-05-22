ليفاندوفسكي يرد.. هل تواصل مع كيميش لإقناعه بالانتقال إلى برشلونة؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، على حقيقة تواصله مع زميله السابق جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ، لإقناعه بالانتقال إلى صفوف البرسا بداية من الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن برشلونة يعمل على ضم كيميش من صفوف البايرن الصيف المقبل، لتدعيم مركز خط الوسط.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، نفى ليفاندوفسكي تواصله مع كيميش لإقناعه بالانتقال لبرشلونة، وقال ليفا: "سمعت بالأخبار المتداولة بأن برشلونة يرغب في ضم كيميش، لكني لم أتحدث معه، هذا ليس الوقت المناسب".

وأضاف: "لا أريد أن أقول أي شيء عن هذا الموضوع، لا أعرف أي تفاصيل، ولا أعرف ما إذا كان من اختراع الصحافة أم من".

الجدير بالذكر أن ليفاندوفسكي سبق له مزاملة كيميش في الفترة من 2015 وحتى 2022 عندما كان يلعب في صفوف بايرن ميونخ، وحققا معاً العديد من الألقاب.

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