مانشستر سيتي يخطط لصفقة تبادلية مع بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يسعى نادي مانشستر سيتي لإبرام صفقة تبادلية مع نظيره بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ، نظير انضمام البرتغالي جواو كانسيلو للبافاري بشكل نهائي، بعد انتهاء فترة إعارته للأخير بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر سيتي يدرك أن صفقة كيميش ستكون باهظة الثمن، الأمر الذي جعل النادي الإنجليزي يقدم على فكرة الصفقة التبادلية، للفوز بخدمات لاعب البافاري.

وأوضحت الصحيفة أن تفكير غوارديولا في الاستغناء عن كانسيلو، جاء نتيجة عدم حاجة المدرب لخدمات اللاعب البرتغالي، لذلك يرغب في تحقيق استفادة من وراء رحيله.

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