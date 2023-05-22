بوسكيتس يرد.. هل سينتقل إلى الهلال السعودي رفقة ميسي؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة، عن مستقبله بعد رحيله عن النادي الكتالوني، بنهاية الموسم الجاري.

وكان برشلونة أعلن بشكل رسمي رحيل قائده بوسكيتس عن صفوفه، مع نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده.

وارتبط اسم بوسكيتس بالانتقال إلى الهلال السعودي بداية من الموسم المقبل، ومرافقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد، في ظل وجود تأكيدات إعلامية بأن الأخير سينتقل هو الآخر للنادي السعودي.

وقال بوسكيتس في تصريحات أبرزتها صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الكل يريد أن يلعب مع ميسي، إنه الأفضل في العالم، لكن مستقبلي غير مرتبط به".

وتابع: "كل شخص منا لديه عائلته وحياته وخياراته الخاصة".

وكانت عدة تقارير صحفية، ذكرت أن أنتونيلا روكوزو شريكة ميسي أقنعت النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى السعودية، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وحتى الآن لا توجد أي مؤشرات حول استمرار ميسي مع باريس لفترة جديدة من عدمه.

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