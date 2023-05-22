غوارديولا: أرسنال وليفربول جعلونا نقدم أقصى ما عندنا

المصدر: د ب ا

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أكد جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن تتويج فريقه لا ينبغي أن يتم اختزاله في أن أرسنال أهداه اللقب.

ومع ذلك أكد غوارديولا أن فريقه بحاجة للمضي قدما والفوز بدوري أبطال أوروبا لكي يتم اعتباره من بين العظماء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن تتويج مانشستر سيتي باللقب للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في آخر 6 مواسم تأكد عقب خسارة أرسنال أمام نوتنغهام فورست يوم السبت.

وكان أرسنال يتصدر جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي، ولكن تراجع أداء الفريق في المراحل الحاسمة.

ومع ذلك، أثنى غوارديولا على مساعده السابق ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الحالي، بعد احتفال مانشستر سيتي بالفوز على تشيلسي 1 / صفر الأحد.

وقال غوارديولا: "هناك ميل للاستخفاف. إنهم فائزون".

وأضاف: "أبعدنا أرسنال ولكنهم استثنائيون. ينبغي أن يفخروا بما وصلوا إليه. يجب أن يحافظوا عليه، هذه هي الحقيقة، ولكن بالنسبة لي هم فائزون".

وأردف: "جعلوني أفكر كثيرا فيما يجب علي فعله للتغلب عليهم، وفعلوا هذا بنا. ساعدنا عنادنا وعدم الاستسلام، وشعورنا بأنه يجب علينا الفوز وإلا لن يكون هذا ممكنا، هذا ساعدنا كثيرا".

وأضاف: "علاقتي مع ميكيل أرتيتا تسمح لي أن أهنئه على ما فعلوه. لقد أعاد أرسنال مثلما كان عليه في السابق".

وأكد: "نفس الأمر بالنسبة لفريق ليفربول في الموسم الماضي، لقد جعلونا نقدم أقصى ما عندنا".



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