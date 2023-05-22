باريس سان جيرمان يهزم أوكسير ويتقدم نحو لقب الدوري الفرنسي

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه أوكسير 2 /1، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 84 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق لنس مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

على الجانب الأخر تجمد رصيد أوكسير عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة عن طريق كيليان مبابي، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 51 سجل لاسين سينايكو الهدف الوحيد لأوكسير.

وضغط باريس منذ بداية المباراة محاولا تسجيل هدف مبكر، ونجح في ذلك في الدقيقة السادسة عن طريق كيليان مبابي، الذي انطلق بالكرة في عمق دفاع أوكسير وراوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد كرة قوية في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

ولم تمر دقيقتان حتى نجح مبابي من جديد في تسجيل الهدف الثاني، حيث تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليسدد كرة قوية سكنت الزاوية اليسرى للمرمى.

وكان باريس هو الأكثر استحواذا على الكرة خلال الشوط الاول، ولم ينجح منافسه في تهديد مرماه سوى في فرصة واحدة فقط في الدقيقة 38 عن طريق ريان رافيلوسون الذي سدد كرة ارتطمت بالعارضة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم باريس سان جيرمان 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول أوكسير مجاراة ضيفه المتقدم بثنائية في الشوط الأول، لكنه لم يفلح في تهديد مرمى دوناروما.

واستسلم أوكسير للضغط مع مرور الوقت، لكن باريس سان جيرمان أهدر الكثير من الفرص التي كانت كفيلة بتسجيل أهداف أخرى في المباراة.

لكن ذلك لم يمنع أوكسير من المحاولة مجددا، ليسجل هدفا عن طريق لاسين سينايكو في الدقيقة 51، بعد تلقيه تمريرة من زميله نونو دا كوستا.

وبعد تسجيله هدف تقليص الفارق، تراجع أوكسير خشية تلقي هدف ثالث في شباكه، لكنه حاول من وقت لأخر شن هجمة مرتدة على مرمى باريس سان جيرمان بهدف تسجيل هدف التعادل.

وكان أوكسير الطرف الأخطر بعد مرور ساعة من اللعب، حيث سدد لاعبوه كثيرا على مرمى دوناروما، لكن خط دفاعه كان في مأمورية صعبة بوجود مبابي إلى جانب ميسي وهوجو إيكتيكي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز باريس سان جيرمان على أوكسير 2 /1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز