فالنسيا يعمق جراح ريال مدريد بهدف لوبيز في الدوري الإسباني

المصدر: وكالات

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عمق فالنسيا جراح ضيفه ريال مدريد وفاز عليه 1 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت تلك الهزيمة لتعمق جراح الفريق الملكي الذي خرج من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته الأربعاء الماضي أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة لخسارته للقب الدوري لصالح غريمه التقليدي برشلونة، والذي ضمن الفوز بلقب المسابقة للمرة 27 في تاريخه في الجولة الماضية.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 71 نقطة في المركز الثالث،بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، رفع فالنسيا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل دييجو لوبيز هدف المباراة الوحيد لفالنسيا في الدقيقة 33.

وأنهى ريال مدريد المباراة بعشر لاعبين، بعد طرد لاعبه فينسيوس جونيور في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وذلك بعدما ضرب هوجو دورو لاعب فالنسيا بدون كرة.

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