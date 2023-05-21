مان سيتي بطل «البريمير ليغ»

المصدر: لندن - وكالات

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توّج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريمير ليغ» للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في آخر ستة مواسم، إثر خسارة مطارده المباشر أرسنال أمس أمام مضيفه نوتنغهام فوريست 0 - 1 في الجولة 37 قبل الأخيرة.

وتجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة بفارق أربع نقاط خلف سيتي، الذي يستضيف تشيلسي اليوم بملعب الاتحاد، في احتفالية ضخمة مع جماهيره باللقب، ويسعى مان سيتي للفوز على تشلسي والوصول للنقطة 88، وتأكيد جدارته باللقب.

وحقق سيتي الفوز في مبارياته الـ11 الأخيرة في الدوري، بينها انتصاره المدوي على أرسنال 4 -1 الشهر الماضي، كما أنه يملك مباراة مؤجلة ضد برايتون يحوضها الأربعاء المقبل.

ويقف مانشستر سيتي على أعتاب المجد، بطموحات تحقيق ثلاثية تاريخية مميزة في الموسم الحالي، وسيكون لقب الدوري منصة لمان سيتي نحو إحراز ثلاثية نادرة لم يحققها في إنجلترا سوى جاره مانشستر يونايتد عام 1999، حيث يلعب «القمر السماوي» مع جاره يونايتد في نهائي كأس انجلترا في الثالث من يونيو المقبل، قبل أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشر منه ضد إنتر الإيطالي على ملعب أتاتورك في إسطنبول.

ووجّه مان سيتي إنذاراً شديد اللهجة إلى منافسه الإيطالي عندما ضرب ريال مدريد حامل الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا مع 14 لقباً، برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي، ليؤكد أنه مرشح فوق العادة للتتويج بباكورة ألقابه القارية بعد أن خسر في أول نهائي له أمام تشلسي صفر - 1 عام 2021.

وقال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي إن لقب الدوري الانجليزي يظل الأصعب والأهم بين كل الألقاب المحتملة، ومنها دوري أبطال أوروبا، ونحن محظوظون باللعب أمام جمهورنا في الجولة الحالية للاحتفال معهم بالتتويج.

وأشار غوارديولا إلى أنه من المهم عدم تشتيت تركيز الفريق لتحقيق الثلاثية، وأنه يمكن تأجيل الاحتفالات، والتفكير فقط في الانتصارات.

من ناحية أخرى، بات مانشستر يونايتد الفائز على بورنموث 1 - 0، ونيوكاسل يونايتد على مشارف حسم البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب تعادل ليفربول مع أستون فيلا 1-1 .

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