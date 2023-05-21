هل يدفع ميسي ثمن هوس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا؟

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد أندير هيريرا أن ليونيل ميسي دفع ثمن "هوس" باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتقل ميسي إلى سان جيرمان في 2021 قادما من برشلونة، وساعد سان جيرمان في الفوز بالدوري الفرنسي في أول موسم له مع الفريق.

وأصبح سان جيرمان على أعتاب التتويج بلقب الدوري، رغم أن بقاء ميسي مع الفريق ليس مؤكدا.

ولم يكن ميسي قادرا على قيادة سان جيرمان لتحقيق هدفه الأسمى- الفوز بدوري أبطال أوروبا.

مطلع مايو، استهدف ميسي من قبل مجموعة من جماهير النادي بعد أن تم إيقافه بسبب رحلة إلى السعودية.

ويرى هيريرا، الذي لعب مع ميسي في سان جيرمان في الموسم الماضي وعاد الآن لأتلتيك بلباو، أن السعي للتتويج بلقب دوري أبطال هو المشكلة الرئيسية.

وقال "كنت معجبا بليو قبل أن أعرفه، وبعد معرفتي به، أعجبت به أكثر كلاعب وكشخص".

وأضاف: أتفهم أن باريس سان جيرمان لا يتميز بالصبر. هناك هوس للفوز بدوري الأبطال وهذا لا يساعد.

وأردف: "أعتقد أنه الفريق الوحيد في العالم الذي لو لم يفز بدوري الأبطال، يعتبر هذا فشلا. الأندية الأخرى يمكنها أن تحظى بمواسم جيدة بدون الفوز بدوري الأبطال".

وأضاف: "في باريس، الهدوء والصبر غير موجود. أنت ترى أن هناك هوسا للفوز بدوري أبطال أوروبا، وفي النهاية، من يتحمل ثمن هذا؟".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز