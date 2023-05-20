ليفربول ينجو من فخ أستون فيلا ويتمسك بأمله الضعيف في التأهل لدوري الأبطال

المصدر: وكالات

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أحرز البديل روبرتو فيرمينو هدفا قرب النهاية ليقود ليفربول للتعادل 1-1 مع ضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، والتمسك بخطيط رفيع من الأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووجد ليفربول نفسه متأخرا بهدف سجله جاكوب رامسي في الدقيقة 27، لكن فيرمينو أدرك التعادل في الدقيقة 89 في مباراته الأخيرة في أنفيلد بعدما قضى ثمانية مواسم في أنفيلد.

وقبل الجولة الأخيرة، يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 66 نقطة من 37 مباراة، ويتأخر بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 36 مباراة فقط ولديه مباراة واحدة مؤجلة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز برينتفورد على توتنهام 3 / 1 ومانشستر يونايتد على بورنموث 1 / صفر، وتعادل فولهام مع كريستال بالاس 2 /2، و ووولفرهامبتون مع إيفرتون 1/1.

وقلب فريق برينتفورد تأخره بهدف أمام مضيفه توتنهام إلى فوز 3 / 1

وتقدم توتنهام بهدف سجله هاري كين في الدقيقة الثامنة، وتعادل برينتفورد عن طريق بريان مبيومو في الدقيقة 50 ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 62 قبل أن يسجل يان ويسا الهدف الثالث لبرينتفورد في الدقيقة 88.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 56 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد توتنهام عند 57 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة، فاز مانشستر يونايتد على مضيفه بورنموث بهدف نظيف سجله كاسيميرو في الدقيقة التاسعة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 69 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد بورنموث عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، تعادل وولفرهامبتون مع إيفرتون 1/1.

وتقدم وولفرهامبتون بهدف سجله هوانج هي تشان في الدقيقة 34 وتعاجل إيفرتون عن طريق ياري مينا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث عشر، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الخامسة، تعادل فولهام مع كريستال بالاس 2/2.

وسجل هدفي فولهام ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء و61 ، فيما سجل هدفي كريستال بالاس اودسون ادوارد وجويل وارد في الدقيقتين 34 و83.

ورفع فولهام رصيده إلى 52 نقطة في المركز العاشر كما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 44 نقطة في المركز الحادي عشر.



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